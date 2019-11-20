Глава «Яндекса» рассказал о преимуществах беспилотников

Глава «Яндекса» рассказал о преимуществах беспилотных автомобилей

Если год назад автоматические системы без аварий могли проехать всего 1-2 км, прежде чем инженер за рулём из-за ошибки перехватит руль, то сегодня мы проезжаем 100-200 км, вообще не прикасаясь к рулю и педалям. Для сравнения: человек создаёт одну аварию на 10-20 тысяч км. Судя по тому, как идёт прогресс в обучении алгоритмов, — через 2-3 года алгоритмы будут безопаснее, чем люди, — цитирует Воложа ТАСС.

Также он сообщил, что к лету 2020 года беспилотные машины «Яндекса» будут проезжать 1 млн км за неделю.

Как писал News.ru, в начале сентября беспилотные автомобили «Яндекса» преодолели 1 млн км за время тестирования в США, Израиле и России. Такие данные предоставили в пресс-службе компании, отмечая, что за 2018 год беспилотники проехали всего 75 тыс. км.