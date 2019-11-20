Глава «Яндекса» рассказал о преимуществах беспилотников

Беспилотные автомобили через несколько лет станут безопаснее обычных машин. Такой прогноз дал гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож, выступая на форуме «Россия зовёт!».
Если год назад автоматические системы без аварий могли проехать всего 1-2 км, прежде чем инженер за рулём из-за ошибки перехватит руль, то сегодня мы проезжаем 100-200 км, вообще не прикасаясь к рулю и педалям. Для сравнения: человек создаёт одну аварию на 10-20 тысяч км. Судя по тому, как идёт прогресс в обучении алгоритмов, — через 2-3 года алгоритмы будут безопаснее, чем люди, — цитирует Воложа ТАСС.
Также он сообщил, что к лету 2020 года беспилотные машины «Яндекса» будут проезжать 1 млн км за неделю.
Как писал News.ru, в начале сентября беспилотные автомобили «Яндекса» преодолели 1 млн км за время тестирования в США, Израиле и России. Такие данные предоставили в пресс-службе компании, отмечая, что за 2018 год беспилотники проехали всего 75 тыс. км.
В июле 2018 года стало известно, что «Яндекс» и правительство Москвы будут совместно развивать беспилотный транспорт. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Moscow Urban Forum.