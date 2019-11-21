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Введение новых правил медосмотра для водителей отложили 

Рамблер + ещё 37 2 часа назад
Введение новых правил медосмотра для водителей отложили
Фото: РИА Новости
Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привел бы к росту стоимости медицинских справок. Об этом заявил в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
«Рамблер» писал, что с 22 ноября стоимость водительской медкомиссии должна была вырасти с 700 рублей до 5 тысяч и выше. По новым правилам, кроме осмотра у врачей, водителям нужно было сдать кровь и мочу на наркотические вещества и алкоголь. В наркодиспансеры выстроились очереди из желающих получить справки для водительских прав по старым ценам. При этом в Татарстане в такой очереди вспыхнула драка.
«С учётом обеспокоенности граждан Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — сообщил Олег Салагай (орфография и пунктуация автора сохранены).
Он отметил, что Минздрав проведет «дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования», для того, чтобы обеспечить их эффективность «при адекватном ценообразовании в регионах».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Автоновости , Олег Салагай , Вероника Скворцова , Минздрав РФ
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