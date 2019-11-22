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В Москве спал ажиотаж на водительские медсправки 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
В Москве спал ажиотаж на водительские медсправки
Фото: РИА Новости
Очередей в наркологических диспансерах столицы за водительским медицинским освидетельствованием и справками нет.
В наркодиспансерах № 4 и № 1 в очереди стояли всего по нескольку человек, передаёт ТАСС.
Издание уточняет, что в других четырёх аналогичных учреждениях Москвы ажиотаж среди автовладельцев также спал. Во всех случаях стоимость справки была фиксированной — 800 рублей.
Как писал News.ru, ранее Минздрав приостановил действие своего приказа о введении новых медицинских справок для водителей. В ведомстве рассказали, что нужно сделать дополнительный анализ способов, используемых для освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».
Это произошло после того, как президент Владимир Путин потребовал умного подхода к введению новых медицинских обследований для водителей и раскритиковал резкое повышение стоимости медсправок для ГАИ, вызвавшее образование длинных очередей в регионах.
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Теги:
Автоновости , Владимир Путин , Минздрав РФ , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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