В Москве спал ажиотаж на водительские медсправки

Очередей в наркологических диспансерах столицы за водительским медицинским освидетельствованием и справками нет.

В наркодиспансерах № 4 и № 1 в очереди стояли всего по нескольку человек, передаёт ТАСС.

Издание уточняет, что в других четырёх аналогичных учреждениях Москвы ажиотаж среди автовладельцев также спал. Во всех случаях стоимость справки была фиксированной — 800 рублей.

Как писал News.ru, ранее Минздрав приостановил действие своего приказа о введении новых медицинских справок для водителей. В ведомстве рассказали, что нужно сделать дополнительный анализ способов, используемых для освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».