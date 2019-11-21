Отменить нельзя оставить: что будет с транспортным налогом

Депутаты Государственной Думы решают судьбу транспортного налога, сообщает «Газета.ru». Одни парламентарии ратуют за его полную отмену, другие предлагают ввести льготы на его оплату для определенных категорий населения страны. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин взываете транспортный налог «атавизмом», который должен быть искоренен. «Сейчас автолюбитель вынужден платить за одно и тоже дважды: сначала он платит акциз, когда заливает бензин, а затем еще и раз в год транспортный налог. Когда в правительстве повышали уровень акцизных сборов, то взамен обещали упразднить транспортный налог, как только сборы с бензина покроют объемы платежей по транспортному налогу», — сетует депутат, подчеркивая, что годовой объем акцизных сборов по стране сегодня в шесть раз превышает аналогичный показатель по транспортному налогу. Член комитета Госдумы Сергей Тени отметил, что совсем отказываться от транспортного налога нецелесообразно, поскольку собранные деньги идут на ремонт дорожного покрытия в регионах. «Отменять транспортный налог нельзя, на мой взгляд. Однако другой вопрос — предоставление каких-то льгот по его уплате, чтобы, например, стимулировать какие-то направления в автопроме», — заявил парламентарий. Тени предлагает ввести льготы на оплату налога для определённых категорий граждан, например, пенсионерам и многодетны. «Кому какие льготы предоставлять, будет решаться на уровне субъектов. Все-таки 85 регионов, и в каждом своя ситуация. Мы со своей стороны в Госдуме готовы к дискуссиям и обмене опытом», — резюмировал депутат.

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