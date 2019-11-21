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Минздрав пожалел водителей 

Парламентская газета 4 часа назад
Минздрав пожалел водителей
Фото: ТИМУР ХАНОВ / ПГ
С 22 ноября россиян, желающих получить или продлить водительские права, планировалось начать в обязательном порядке проверять на пристрастие к алкоголю и наркотикам. Дополнительный анализ крови и мочи увеличивал общую стоимость медсправки в несколько раз, при этом цена в разных регионах существенно отличалась. Огромные очереди за справками старого образца, возмущение граждан и призывы законодателей к Правительству вмешаться в ситуацию заставили Минздрав перенести сроки вступления в силу приказа о новом порядке медосмотра.

60 миллионов подозреваемых

Медицинское освидетельствование нужно проходить перед сдачей экзамена на права, а также при замене удостоверения по истечению его срока действия — раз в десять лет. Также медосмотр положен гражданам, которые хотят вернуть права, изъятые за управление машиной в нетрезвом виде. Но если раньше анализы на наркотики и алкоголь проводили только по направлению психиатра-нарколога, то есть если он выявлял соответствующие симптомы, то с 22 ноября эту оговорку из правил медосмотра должны были исключить и проверять стали бы каждого водителя.
Путин о новом порядке медосмотра водителей: чушь какая-то
По словам координатора движения «Синие ведёрки» Петра Шкуматова, нововведение могло серьёзно затронуть интересы 60 миллионов россиян-автолюбителей.
«Каждый год 5,5 миллиона человек из них будут вынуждены бегать по непонятным лабораториям, сдавая кровь из вены и оплачивая из своего кармана дорогостоящий и бессмысленный в большинстве случаев анализ», — отметил он, добавив, что есть масса заболеваний, вызывающих повышение уровня карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), по которому в новых правилах медосмотра собираются выявлять хронических алкоголиков.

Водители встали в очередь

За несколько дней до планировавшегося вступления в силу приказа Минздрава у медучреждений страны выстроились огромные очереди из желающих получить заветную справку по старым правилам. И дело было не только в том, что документ нового образца было бы получить сложнее, но и в том, что он с учётом дополнительных анализов стоил бы в несколько раз дороже. Так, если сейчас в Москве медосвидетельствование водитель может пройти за тысячу рублей, то после изменений оно стоило бы уже три тысячи рублей. При этом цена в разных субъектах могла существенно отличаться.
По словам первого замглавы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, в его адрес из регионов стали поступать письма с жалобами водителей. «Где-то объявили, что справка будет стоить две тысячи рублей, а где-то четыре-пять, хотя используемые лабораторные компоненты и маркеры одинаковые», — рассказал депутат.
По его мнению, Правительству следует разобраться с вопросом ценообразования. «Буду направлять сегодня депутатский запрос по этому поводу», — заявил законодатель.
Тем временем в Минздраве решили действовать, не доводя ситуацию до крайности. «С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — написал в аккаунте в соцсетях замглавы ведомства Олег Салагай.
Где-то объявили, что справка будет стоить две тысячи рублей, а где-то четыре-пять, хотя используемые лабораторные компоненты и маркеры одинаковые.
Он также добавил, что будет проведён дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения эффективности при адекватном ценообразовании в регионах.

Делу — время

Не осталась ситуация и без внимания президента. Владимир Путин 21 ноября раскритиковал порядок введения дополнительных медобследований для водителей и потребовал подходить к этому процессу поэтапно. Глава государства напомнил, что в России минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей и справка стоимостью несколько тысяч рублей будет неподъёмной для некоторых граждан.
«Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, всё согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — указал президент.
При этом он заметил, что дополнительные медобследования, связанные с употреблением наркотиков, проводить необходимо, поскольку от этого зависит безопасность граждан.
Новая процедура получения прав должна обеспечить зачистку контингента российских водителей от пьяниц и наркоманов. Если новые справки сохранят хотя бы одну жизнь, то это будет хорошо.
«Надо отсекать людей, склонных к употреблению запрещённых наркотических психотропных и прочих веществ, от нормальных водителей, — согласился Вячеслав Лысаков. — Однако нельзя на этом делать бизнес, тем более что это вызывает общественный резонанс».
В связи с этим первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науки Геннадий Онищенко призвал всё же не затягивать с переходом на новые правила медосмотра водителей. «Очереди — это, конечно, безобразие, но ещё большее безобразие будет, если всё останется как есть, — пояснил он. — Новая процедура получения прав должна обеспечить зачистку контингента российских водителей от пьяниц и наркоманов. Если новые справки сохранят хотя бы одну жизнь, то это будет хорошо».
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Комментарии21 
Теги:
Автоновости , Статьи , Олег Салагай , Геннадий Онищенко , Вероника Скворцова , Вячеслав Лысаков , Владимир Путин , Минздрав РФ , Минтруд , Госдума
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