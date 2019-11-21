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Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскритикованный Путиным приказ о медосмотре перенесли
Фото: ТАСС
Тесты на наркотики и алкоголь будут проводиться при получении водительских прав с 1 июля 2020 года. Это следует из приказа Министерства здравоохранения, опубликованного на его сайте.
В подпунктах приказа 8 и 9 пункта 6, которые вступят в силу в июле, говорится о порядке медосвидетельствования водителей и проведение лабораторных и инструментальных исследований. Так, у автомобилистов будут брать анализы мочи и крови.
Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. По его словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, планируется проанализировать методы медицинского освидетельствования для обеспечения их эффективности «при адекватном ценообразовании» в регионах.
20 ноября стало известно, что разрабатывается законопроект, который ужесточает правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок, из-за чего они могут подорожать. Президент России Владимир Путин назвал введение новых мер «чушью».
Новость о подорожании справок вызвала ажиотаж у россиян — многие из них захотели получить справку до 22 ноября, пока новые правила не вступили в силу. Из-за этого в наркодиспансерах в разных городах выстроились очереди. В Казани пожилой мужчина умер во время ожидания.
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Теги:
Автоновости , Владимир Путин , Минздрав РФ
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