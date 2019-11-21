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Составлен рейтинг иностранцев-нарушителей ПДД в Москве 

Рамблер 2 часа назад
Составлен рейтинг иностранцев-нарушителей ПДД в Москве
Фото: РИА Новости
Украинцы и белорусы возглавили топ-10 иностранцев — нарушителей правил дорожного движения в Москве. Об этом сообщается в твиттере Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Тройку лидеров замыкают граждане Молдовы. В десятку нарушителей также вошли гости из Армении, Грузии, Азербайджана, Германии, Болгарии, Таджикистана и Латвии.
В ЦОДД напомнили, что дорожные камеры в Москве распознают иностранные номера и отправляют машины с такими номерами на спецстоянку.
«Исключений нет», — добавили в ЦОДД.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Автоновости
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