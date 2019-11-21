Составлен рейтинг иностранцев-нарушителей ПДД в Москве 

Украинцы и белорусы возглавили топ-10 иностранцев — нарушителей правил дорожного движения в Москве. Об этом сообщается в твиттере Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
#ИТС составила ТОП 10 иностранных нарушителей. В тройке лидеров Беларусь, Украина и Молдова. Далее — Армения, Грузия, Азербайджан, Германия😳, Болгария, Таджикистан и Латвия.
Да, камеры распознают иностранные номера, и такие авто также отправляют на спецстоянку. Исключений нет. — ЦОДД (@gucodd) 21 ноября 2019 г.
Тройку лидеров замыкают граждане Молдовы. В десятку нарушителей также вошли гости из Армении, Грузии, Азербайджана, Германии, Болгарии, Таджикистана и Латвии.
В ЦОДД напомнили, что дорожные камеры в Москве распознают иностранные номера и отправляют машины с такими номерами на спецстоянку.
«Исключений нет», — добавили в ЦОДД.