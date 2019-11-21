Составлен рейтинг иностранцев-нарушителей ПДД в Москве 

#ИТС составила ТОП 10 иностранных нарушителей. В тройке лидеров Беларусь, Украина и Молдова. Далее — Армения, Грузия, Азербайджан, Германия😳, Болгария, Таджикистан и Латвия.



Да, камеры распознают иностранные номера, и такие авто также отправляют на спецстоянку. Исключений нет. — ЦОДД (@gucodd) 21 ноября 2019 г.