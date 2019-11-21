Нарколог оценил новый порядок осмотра водителей

Нарколог усомнился в эффективности новых обследований водителей

Предложенный Минздравом РФ новый порядок медицинского осмотра автомобилистов, предполагающий сдачу дополнительных анализов, не гарантирует повышения их ответственности и безопасности на дорогах. Такое мнение озвучил главный внештатный специалист-нарколог Петербурга Дмитрий Константинов

Я сторонник более жёстких мер в отношении лиц, которые задержаны в состоянии опьянения. Если проверить вас на карбогидрат-дефицитного трансферрина (показатель хронического алкоголизма. — News.ru) и на наркотики, и всё будет хорошо, вы здоровый человек, то не факт, что вы сядете за руль, не выпив бокал вина, — цитирует Константинова ТАСС.

По его убеждению, меньше людей садились бы за руль в состоянии опьянения в случае пожизненного лишения прав или «безумных штрафов».

Как писал News.ru, в июле Минздрав ввёл с 22 ноября обязательное медосвидетельствование водителей и желающих получить права, а также сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Однако затем ведомство приостановило действие своего приказа.