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Нарколог усомнился в эффективности новых обследований водителей 

News.ru 2 часа назад
Нарколог оценил новый порядок осмотра водителей
Фото: РИА Новости
Предложенный Минздравом РФ новый порядок медицинского осмотра автомобилистов, предполагающий сдачу дополнительных анализов, не гарантирует повышения их ответственности и безопасности на дорогах. Такое мнение озвучил главный внештатный специалист-нарколог Петербурга Дмитрий Константинов.
Я сторонник более жёстких мер в отношении лиц, которые задержаны в состоянии опьянения. Если проверить вас на карбогидрат-дефицитного трансферрина (показатель хронического алкоголизма. — News.ru) и на наркотики, и всё будет хорошо, вы здоровый человек, то не факт, что вы сядете за руль, не выпив бокал вина, — цитирует Константинова ТАСС.
По его убеждению, меньше людей садились бы за руль в состоянии опьянения в случае пожизненного лишения прав или «безумных штрафов».
Как писал News.ru, в июле Минздрав ввёл с 22 ноября обязательное медосвидетельствование водителей и желающих получить права, а также сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю. Однако затем ведомство приостановило действие своего приказа.
Это произошло после того, как президент Владимир Путин потребовал умного подхода к введению новых медицинских обследований для водителей и раскритиковал резкое повышение стоимости медсправок для ГАИ, вызвавшее образование длинных очередей в регионах, в которых люди умирали и теряли сознание.
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Теги:
Автоновости , Владимир Путин , Дмитрий Константинов , Минздрав РФ , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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