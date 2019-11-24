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Tesla получила 146 тысяч заказов на электромобили Cybertruck 

ТК «Звезда» + ещё 6 2 часа назад
Tesla получила 146 тысяч заказов на Cybertruck
Фото: Twitter
Илон Маск считает, что его Cybertruck похож на броневик из пехоты будущего.
Изобретатель и предприниматель Илон Маск заявил, что его компании Tesla уже поступило 146 тысяч заказов на новый электромобиль, пикап Cybertruck.
Ранее пришла презентация этого футуристического бронированного творения на электроприводе. Сообщалось, что пикап обладает грузоподъемностью 1,5 тонны и изготовлен из особого сплава, который применяется в производстве космических ракет SpaceX.
Сам инженер считает, что его Cybertruck похож на броневик из пехоты будущего. Маск признался, что вдохновлялся фильмом «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в ноябре 2019 года.
«Сегодня уже поступило 146 тысяч заказов, из которых 42% идут с двумя моторами, 41% — с тремя, 17% — с одним… И это без рекламы и какого-то платного продвижения», — написал Илон Маск в своем Twitter.
На сайте Tesla можно заказать Cybertruck в трех комплектациях. Самая бюджетная будет стоит 39 тысяч 990 долларов (более 2,5 миллионов рублей). Самая дорогая модель с тремя электромоторами и запасом хода в 500 миль обойдется в 69 тысяч 990 долларов (более 4,5 миллионов рублей).
Во время презентации пикапа Маск заявил, что автомобиль не похож ни на один другой. Аккумуляторы заряжаются от обычной сети и в зависимости от комплектации способны обеспечить 400, 500 или 800 километров хода.
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Теги:
Автоновости , Tesla , Илон Маск
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