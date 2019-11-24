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Илон Маск похвалился заказами на электропикап Сybertruck 

News.ru + ещё 18 12 часов назад
Маск похвалился заказами на электропикап Сybertruck
Фото: elonmusk/ twitter.com
Американская компания Tesla получила почти 146 тыс. заказов на свой первый электропикап Сybertruck. Об этом рассказал руководитель компании Илон Маск.
По его словам, в 42% случаев клиенты говорят о приобретении автомобиля в комплектации с двумя моторами. Модель Сybertruck с тремя моторами заинтересовала 41% покупателей, а с одним мотором — 17%. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что самая дешёвая модель Cybertrack поступит в продажу по $39,99 тыс., а цена на самую дорогую — с тремя электромоторами — будет начинаться от $69,99 тыс. Сроки начала продаж Маск не называет.
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Теги:
Автоновости , Tesla , Илон Маск
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