Илон Маск похвалился заказами на электропикап Сybertruck

Американская компания Tesla получила почти 146 тыс. заказов на свой первый электропикап Сybertruck. Об этом рассказал руководитель компании Илон Маск

По его словам, в 42% случаев клиенты говорят о приобретении автомобиля в комплектации с двумя моторами. Модель Сybertruck с тремя моторами заинтересовала 41% покупателей, а с одним мотором — 17%. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что самая дешёвая модель Cybertrack поступит в продажу по $39,99 тыс., а цена на самую дорогую — с тремя электромоторами — будет начинаться от $69,99 тыс. Сроки начала продаж Маск не называет.