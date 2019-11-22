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Автоновости

Дорого-богато: представлен первый кроссовер «Майбах» 

Wroom.ru 11 часов назад
Дорого-богато: премьера первого кроссовера Maybach
Фото: Daimler
Премьера нового кроссовера Mercedes-Maybach GLS 600 состоялась в Китае, который, скорее всего, станет основным рынком для модели.
Семейство Maybach до сих пор состояло только из роскошных версий «Мерседесов S-класса» (если не считать внедорожник G650 Landaulet, выпущенный тиражом 99 экземпляров). А теперь в гамме появился — куда же без этого — большой люксовый кроссовер.
Модель создана на основе нового «Мерседеса GLS-класса», но отличается от него иной решёткой радиатора, обилием хромированного декора, оригинальными колёсными дисками диаметром 22 или 23 дюйма и наличием выдвигающихся подножек. По желанию покупатели смогут заказать двухцветную окраску кузова, недоступную обычному GLS-классу.
Daimler
Отделка салона стала ещё более роскошной, а основное внимание здесь уделено, конечно, комфорту задних пассажиров. Из машины исчез третий ряд сидений, а второй ряд смещён назад, чтобы обеспечить седокам дополнительное пространство. На задних местах — трёхместный диван или раздельные кресла по выбору клиента. И в любом случае пассажиры получат сиденья с электрорегулировками, массажем, вентиляцией и возможностью наклона спинки в полулежачее положение.
Daimler
Под капотом «Майбаха» стоит тот же турбомотор V8 4.0, что и у стандартного «Мерседеса GLS-класса», но мощность силового агрегата увеличена с 489 до 558 л. с. При разгонах бензиновому двигателю помогает компактный 22-сильный электромотор. Коробка передач — девятиступенчатый «автомат», привод — полный, с муфтой подключения передней оси.
В базовом оснащении модели Mercedes-Maybach GLS 600 есть пневмоподвеска, а в качестве опции будет предлагаться активная гидропневматическая подвеска.
Продажи новинки начнутся во втором полугодии следующего года. Стоимость пока не объявлена, но по предварительной информации цены на Mercedes-Maybach GLS 600 будут сопоставимы с кроссоверами Bentley Bentayga или Aston Martin DBX. То есть на российском рынке за внедорожный «Майбах» попросят около 15 миллионов рублей.
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Теги:
Автоновости , Bentley Bentayga , Maybach , Bentley , Aston Martin , Daimler , Mercedes-Benz
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