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В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые медкомиссии 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые медкомиссии
Фото: РИА Новости
Заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман заявил, что Минздрав допустил ошибку, вводя новые правила водительских медкомиссий, она будет исправлена. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», с 22 ноября вступили в силу правила, из-за которых стоимость водительской медкомиссии вырастет в несколько раз — с нескольких сотен рублей до пяти тысяч и выше. Кроме осмотра у врачей, водителям нужно будет сдать кровь и мочу на наркотические вещества и алкоголь. В последние несколько дней автомобилисты стояли в очередях, чтобы пройти освидетельствование по старой цене.
В Минздраве при этом отмечали, что новый порядок начнут вводить не с 22 ноября, а не раньше января 2020 года. Новые обследования понадобились, чтобы не пустить за руль людей, употребляющих наркотики и страдающих от алкоголизма.
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал ситуацию, спровоцировавшую очереди в диспансерах, и назвал ее «какой-то чушью». Президент отметил, что вводить новые правила необходимо поэтапно.
«Видимо, Минздрав <…> совершил ошибку, которая будет исправлена», — заявил Буксман.
По его мнению, ситуация осложнена тем, что по закону медики не имеют права передавать МВД и ГИБДД данные о людях, состоящих на учете в наркодиспансерах.
Видео дня. С чем связано подорожание медкомиссии для водителей
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Автоновости , Александр Буксман , Владимир Путин , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , ГИБДД , МВД
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