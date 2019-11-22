В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые медкомиссии

Как сообщал «Рамблер», с 22 ноября вступили в силу правила, из-за которых стоимость водительской медкомиссии вырастет в несколько раз — с нескольких сотен рублей до пяти тысяч и выше. Кроме осмотра у врачей, водителям нужно будет сдать кровь и мочу на наркотические вещества и алкоголь. В последние несколько дней автомобилисты стояли в очередях, чтобы пройти освидетельствование по старой цене.

В Минздраве при этом отмечали, что новый порядок начнут вводить не с 22 ноября, а не раньше января 2020 года. Новые обследования понадобились, чтобы не пустить за руль людей, употребляющих наркотики и страдающих от алкоголизма.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал ситуацию, спровоцировавшую очереди в диспансерах, и назвал ее «какой-то чушью». Президент отметил, что вводить новые правила необходимо поэтапно.

«Видимо, Минздрав <…> совершил ошибку, которая будет исправлена», — заявил Буксман.