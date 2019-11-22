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Volkswagen отзывает более 9 тыс. кроссоверов Audi Q5 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
Audi отзывает 9,5 тысяч авто в России
Фото: Reuters
ООО "Фольксваген Груп Рус", являющийся официальным представителем Audi в РФ, отзывает 9 тыс. 469 автомобилей модели Q5. Речь идет о кроссоверах, реализованных с 2017 года по настоящее время, говорится в сообщении Росстандарта.
"Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что из-за скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колесной арки. В результате крепление накладки колесной арки может ослабнуть и в некоторых случаях накладка может полностью отделиться", — отмечается в сообщении.
На автомобилях, попадающих под отзыв, необходимо закрепить выступ накладки колесной арки двумя модифицированными фиксаторами, указали в Росстандарте.
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Теги:
Автоновости , Тест-драйвы , Audi , Audi Q5 , Volkswagen
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