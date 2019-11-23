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За передвижением российских водителей будут следить онлайн 

ТК «Звезда» 1 час назад
Российских водителей выследят онлайн
Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
В настоящее время система уже работает на территории Московской области и столицы. Ожидается, что разработка объединит 16 регионов и более 5 тысяч камер.
В Центральном федеральном округе заработает система по контролю проезда всех транспортных средств. Реализовывать идею будет ООО «Стандартпроект». Соответствующая информация содержится в данных о госзакупках.
Как уточняет «Коммерсант», на запуск проекта ожидается потратить 200 миллионов рублей. Создание и внедрение новой системы займет полгода. Ожидается, что разработка объединит 16 регионов и более 5 тысяч камер.
Как пояснили в ЦОДД, благодаря контролю за автомобилями появится возможность автоматизировать взаимодействие оперативных служб. Также можно будет выявлять опасных водителей и контролировать перевозчиков и грузовой транспорт.
Специалисты утверждают, что теперь появится возможность анализировать передвижения по федеральному округу — это позволит бороться с преступностью и, в частности, с угоном машин.
В настоящее время система уже работает на территории Московской области и столицы. Разработка включает в себя 3,7 тысяч камер, фиксирующих передвижения машин в режиме реального времени.
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Автоновости
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