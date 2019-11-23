Российских водителей выследят онлайн

За передвижением российских водителей будут следить онлайн

В настоящее время система уже работает на территории Московской области и столицы. Ожидается, что разработка объединит 16 регионов и более 5 тысяч камер.

В Центральном федеральном округе заработает система по контролю проезда всех транспортных средств. Реализовывать идею будет ООО «Стандартпроект». Соответствующая информация содержится в данных о госзакупках.

Как уточняет «Коммерсант», на запуск проекта ожидается потратить 200 миллионов рублей. Создание и внедрение новой системы займет полгода. Ожидается, что разработка объединит 16 регионов и более 5 тысяч камер.

Как пояснили в ЦОДД, благодаря контролю за автомобилями появится возможность автоматизировать взаимодействие оперативных служб. Также можно будет выявлять опасных водителей и контролировать перевозчиков и грузовой транспорт.

Специалисты утверждают, что теперь появится возможность анализировать передвижения по федеральному округу — это позволит бороться с преступностью и, в частности, с угоном машин.

В настоящее время система уже работает на территории Московской области и столицы. Разработка включает в себя 3,7 тысяч камер, фиксирующих передвижения машин в режиме реального времени.