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Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Названа дата производства нового электромобиля в РФ
Фото: Lenta.ru
Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил ТАСС министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
По его словам, сертификация электромобиля в настоящее время уже находится на финальном этапе.
«Надеюсь, что это вот-вот произойдет», — отметил глава Минпромторга, добавив, что о запуске Zetta в производство ему обещали доложить первому.
В мае глава компании-производителя Денис Щуровский заявлял, что российский электромобиль будет стоить от 450 тысяч рублей. По его словам, в базовую комплектацию Zetta будет входить батарея на 200 километров хода, также электромобиль оснастят передним или полным приводом. Ожидается, что компания будет производить в год до 15 тысяч электромобилей, при этом порядка 10 тысяч из них будут экспортироваться.
Самый известный на данный момент электромобиль — Tesla от одноименной компании американского бизнесмена и изобретателя Илона Маска — в России можно приобрести по цене от 3,7 до 9,8 миллиона рублей.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Tesla , Денис Мантуров , Минпромторг , ИТАР-ТАСС
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