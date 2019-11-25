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За нарушения ПДД подорожает ОСАГО 

Рамблер + ещё 3 4 часа назад
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект позволяющий страховым компаниям ставить стоимость полиса ОСАГО для водителя в зависимость от количества выписанных ему протоколов за нарушение ПДД за минувший год, сообщает «Коммерсант». При этом, по замыслу авторов инициативы, максимальная цена «страховки» не сможет превышать трехкратное значение базовой ставки, установленной для каждой категории транспорта.
По данным издания, авторами законопроекта выступила группа парламентариев во главе с председателем банковского комитета Госдумы Анатолием Аксаковым. Предполагается, что для автолюбителей, которые неоднократно нарушали в течение года правила дорожного движения: проезжали на красный свет светофора, превышали скоростной режим более, чем на 60 км/ч, а также выезжали на встречную полосу или управляли транспортом в состоянии опьянения — стоимость полиса ОСАГО должна быть выше, чем для законопослушных водителей.
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что будет применяться индивидуальный подход к каждому автолюбителю, в результате чего «расчетная справедливая стоимость» полиса может выходить за допустимый диапазон цен. Например, 50-летний житель Перми (диапазон стоимости ОСАГО составляет 7381 до 13 284 рубля) со стажем 15 лет на Toyota Corolla может рассчитывать на «страховку» за 2345 рублей, в то время как 41-летнему жителю Армавира (диапазон — 3163 до 5693 рубля) со стажем 6 лет на ВАЗ-2106 предложит приобрести полис за 10642 рубля.
В следующем году, как ранее сообщал «Рамблер», у страховых компаний появится возможность устанавливать повышенный тариф ОСАГО для водителей, которые отказываются оборудовать свои авто телематическими датчиками, передающими страховщикам данные о скорости и местоположении клиента. При помощи устройств, установленных на машину клиента, страховщики планируют собирать информацию о манере его вождения и в связи с этим впоследствии устанавливать индивидуальный тариф на приобретение полиса.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Toyota , Toyota Corolla , Анатолий Аксаков , Госдума
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