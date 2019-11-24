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Kia Telluride назван «Внедорожником года» 

Daily-Motor + ещё 1 3 часа назад
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Фото: Daily-Motor
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Выбор победителя осуществлялся жюри, которое сравнивало всех претендентов по множеству параметров, среди которых были: безопасность, экономичность, дизайн, техническая сторона, ходовые качества и функциональность, и, самое главное, соотношение цена/качество.
Отметим, что до этого в истории корейского бренда Kia не было ни одной победы в конкурсе журнала MotorTrend. Модель Telluride продается исключительно в США, где оснащается 3,8-литровым бензиновым мотором на 295 лошадиных сил. Связку двигателю составляет 8-диапазонный «автомат». Привод может быть как передним, так и полным.
Стоимость Kia Telluride начинается от 32 тысяч 725 долларов или 2 миллионов 90 тысяч рублей по текущему курсу.
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Теги:
Автоновости , Kia
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