Kia Telluride назван «Внедорожником года»

Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.

Выбор победителя осуществлялся жюри, которое сравнивало всех претендентов по множеству параметров, среди которых были: безопасность, экономичность, дизайн, техническая сторона, ходовые качества и функциональность, и, самое главное, соотношение цена/качество.

Отметим, что до этого в истории корейского бренда Kia не было ни одной победы в конкурсе журнала MotorTrend. Модель Telluride продается исключительно в США, где оснащается 3,8-литровым бензиновым мотором на 295 лошадиных сил. Связку двигателю составляет 8-диапазонный «автомат». Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость Kia Telluride начинается от 32 тысяч 725 долларов или 2 миллионов 90 тысяч рублей по текущему курсу.