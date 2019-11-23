Посадившая за руль ребенка россиянка оправдалась

Посадившая за руль шестилетнего сына россиянка попыталась оправдаться

Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева попыталась оправдаться за то, что посадила за руль шестилетнего сына. Об этом сообщает НТВ.

Женщина заявила, что хотела привлечь внимание к проблеме недостаточного наказания за нарушения ПДД. По ее словам, штрафы слишком маленькие.

"Дети ездят за рулем. Передача руля. Этим многие пользуются, в том числе и я. И это нужно пересмотреть повыше, кто издает законы", — заявила Алтынбаева.

Видео под названием "Счастливый сынок" опубликовала сама 29-летняя нарушительница. В комментарии к ролику многодетная мать написала, что ее дети умеют "с легкостью" водить машину. Уже после поднявшейся шумихи женщина заявила, что никто "не вправе судить, не пройдя (ее. — Прим. ред.) жизнь", а живет она "как хочет, ни о чем не жалеет".