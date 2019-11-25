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Автомобили резко подорожают 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Правительство РФ утвердило повышение ставок утильсбора на автомобили, что приведёт к подорожанию авто на рынке, сообщает «Коммерсант». Повышение цен, по словам экспертов, произойдёт на фоне многомесячного падения спроса на новые машины, но дилеры не отчаиваются и готовятся к буму продаж по старым ценам в декабре.
Цены на авто в РФ взлетели на 76% за пять лет 
По данным издания, согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ставки утильсбора в сегменте легковых автомобилей вырастут в среднем на 110,7%. При этом отмечается, что машины с объёмом двигателя до 1 л ощутят рост на 46,1%, 1-2-литровые авто на 112%, а внедорожники и премиальный седаны с объёмом от 3,5 л — на 145%. Ставки вырастут с 1 января 2020 года.
Специалисты напоминают, что утильсбор, введённый в РФ в 2012 году, распространён среди производителей автомобилей с целью сохранения барьера для импорта после снижения пошлин на ввоз легковых машин.
На данный момент в России эксперты фиксируют падение продаж автомобилей уже седьмой месяц подряд. По данным статистов, за 10 прошедших месяцев в стране реализовано 1,4 млн машин, в то время как заводы строились под объём в 3 млн авто в год.
Однако автодилеры не отчаиваются и ожидают роста продаж в декабре: традиционно в последний месяц года показатели повышаются на 5-10%. Аналитики полагают, что новость о повышении цен из-за роста ставок утильсбора вполне способна подогореть спрос автолюбителей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики подсчитали, что цены на легковые автомобили за последние пять лет в России взлетели на 76%. В качестве основной причины повышения цен эксперты называют инфляцию, «которая никуда не исчезает». При этом, по словам специалистов, рост стоимости автомобилей компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам. Аналитики заявляют, что в будущем легковые автомобили в России продолжат дорожать, однако влиять на это будут уже другие факторы.
Комментарии206 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Видео
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