Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
ДТП
Автомобили стремительно подорожают после Нового года
Автомобили стремительно подорожают после Нового года
Автоновости
Момент ДТП с участием омбудсмена Кулебы попал на видео
Момент ДТП с участием омбудсмена Кулебы попал на видео
ДТП
В Приамурье вытащили автобус с помощью танка
В Приамурье вытащили автобус с помощью танка
ДТП

Автомобили в России резко подорожают 

Lenta.ru + ещё 1 33 минуты назад
Автомобили в России резко подорожают
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Отмечается, что максимальное повышение произойдет в сегменте легковых автомобилей и составит в среднем 110,7 процента.
При этом многое будет зависеть от мощности конкретного автомобиля. Так, для машин с объемом двигателя меньше одного литра сбор увеличится на 46,1 процента, для транспортных средств с двигателем объемом от 3,5 литра — 145 процентов.
Для самого массового сегмента — машин с двигателем 1-2 литра — сбор вырастет на 112,4 процента.
Правительство рассматривает повышение утилизационного сбора в качестве компенсирующей меры после снижения таможенных пошлин на импортируемые автомобили.
По словам опрошенных изданием участников рынка, все автосалоны вынуждены будут поднять цены, опустившиеся в 2019 году до минимального уровня из-за падения спроса.
Видео дня. «Красивые» номера будут продавать легально
Последние новости
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая Назван самый вредный завтрак Назван самый вредный завтрак
Комментарии1 
Теги:
Автоновости , Дмитрий Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
Автомобили стремительно подорожают после Нового года
Автомобили стремительно подорожают после Нового года 3
Момент ДТП с участием омбудсмена Кулебы попал на видео
Момент ДТП с участием омбудсмена Кулебы попал на видео
В Приамурье вытащили автобус с помощью танка
В Приамурье вытащили автобус с помощью танка 2
Россиянку переехал собственный автомобиль
Россиянку переехал собственный автомобиль
Видео
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Дорога поглотила легковушку на глазах
00:28
Дорога поглотила легковушку на глазах
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
00:57
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
ДТП
Новая «добыча» «моста глупости»
01:14
Новая «добыча» «моста глупости»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение