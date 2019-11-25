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Автомобили стремительно подорожают после Нового года 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Автомобили стремительно подорожают после Нового года
Фото: globallookpress.com
Цены на машины начнут стремительно расти после Нового года. Причина — решение правительства о повышении ставок утильсбора.
Увеличение ставок запланировано с 1 января грядущего года. В сегменте легковых автомобилей ставки вырастут на 110,7%, при этом на машины с двигателем до 1 л рост произойдёт на 46,1%, на машины с двигателем от 3,5 л — на 145%, пишет «Коммерсант». Последнее относится к внедорожникам и премиальным седанам. На самый массовый сегмент автомобилей утильсбор увеличивается на 112,4%.
Эксперты полагают, что цены на машины не взлетят одномоментно. Стоимость машин повысится в среднем на 2–4%. В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров обещает повышение в пределах 1,5–2%.
Ранее News.ru сообщал, что госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Проектория» в Ярославле прототип городского электромотоцикла. Его разработали в концерне «Калашников».
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Денис Мантуров , Минпромторг , Ростех , Ижмаш
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