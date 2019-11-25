Автомобили стремительно подорожают после Нового года

Цены на машины начнут стремительно расти после Нового года. Причина — решение правительства о повышении ставок утильсбора.

Увеличение ставок запланировано с 1 января грядущего года. В сегменте легковых автомобилей ставки вырастут на 110,7%, при этом на машины с двигателем до 1 л рост произойдёт на 46,1%, на машины с двигателем от 3,5 л — на 145%, пишет «Коммерсант». Последнее относится к внедорожникам и премиальным седанам. На самый массовый сегмент автомобилей утильсбор увеличивается на 112,4%.