Автомобили стремительно подорожают после Нового года 

Цены на машины начнут стремительно расти после Нового года. Причина — решение правительства о повышении ставок утильсбора.
Увеличение ставок запланировано с 1 января грядущего года. В сегменте легковых автомобилей ставки вырастут на 110,7%, при этом на машины с двигателем до 1 л рост произойдёт на 46,1%, на машины с двигателем от 3,5 л — на 145%, пишет «Коммерсант». Последнее относится к внедорожникам и премиальным седанам. На самый массовый сегмент автомобилей утильсбор увеличивается на 112,4%.
Эксперты полагают, что цены на машины не взлетят одномоментно. Стоимость машин повысится в среднем на 2–4%. В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров обещает повышение в пределах 1,5–2%.
Ранее News.ru сообщал, что госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Проектория» в Ярославле прототип городского электромотоцикла. Его разработали в концерне «Калашников».