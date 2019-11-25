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Трассу Москва — Казань могут продлить на Дальний Восток 

Авторамблер 3 часа назад
Трассу Москва — Казань могут продлить до Владивостока
Фото: РИА "Новости" / Виталий Тимкив
Скоростную трассу, которую планируют построить к 2027 году, в перспективе могут продлить до Владивостока. Инвестиции в строительство составят 730 млрд руб.
Глава компании «Росавтодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что строительство будет проходить в четыре этапа и начнется с дороги от Москвы до Владимира и южного обхода Казани. Эти участки построят к 2024 году.
"Мы бы хотели, чтобы трасса Москва — Казань дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше", — отметил Петушенко.
Ранее Петушенко озвучил стоимость проезда по новой дороге: примерно 2,5 тыс. руб. для водителей без транспондера.
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Теги:
Автоновости , Вячеслав Петушенко
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