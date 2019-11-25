Трассу Москва — Казань могут продлить на Дальний Восток

Скоростную трассу, которую планируют построить к 2027 году, в перспективе могут продлить до Владивостока. Инвестиции в строительство составят 730 млрд руб.

Глава компании «Росавтодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что строительство будет проходить в четыре этапа и начнется с дороги от Москвы до Владимира и южного обхода Казани. Эти участки построят к 2024 году.

"Мы бы хотели, чтобы трасса Москва — Казань дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше", — отметил Петушенко.

Ранее Петушенко озвучил стоимость проезда по новой дороге: примерно 2,5 тыс. руб. для водителей без транспондера.