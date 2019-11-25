Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры

Итальянская марка показала в Монте-Карло концепт, сесть за руль которого можно будет только в симуляторе гонок Gran Turismo.

Премьера шоу-кара Lamborghini V12 Vision Gran Turismo состоялась в преддверии финала чемпионата мира по Gran Turismo. В самой игре одноместный автомобиль появится только следующей весной.

В движение машину приводит силовая установка от Sian — 6,5 литровый V12, работающая по принципу "мягкий гибрид" и выдающая до 819 л.с. Sian с таким двигателем разгоняется до "сотни" меньше, чем за 2,8 сек. Максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Гиперкар получил огромное двойное антикрыло, Y-образные линии головной оптики и остеклением а-ля шоу-купе Marzal 1967 года выпуска.

В салоне установлен футуристичный руль с экраном посередине и проекционный дисплей, отображающий ездовые характеристики на лобовом стекле.

Ранее Lamborghini анонсировала премьеру еще одного — реального — гиперкара с V12 под капотом, который покажут в следующем году.