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Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры 

Авторамблер + ещё 3 3 часа назад
Итальянская марка показала в Монте-Карло концепт, сесть за руль которого можно будет только в симуляторе гонок Gran Turismo.
Премьера шоу-кара Lamborghini V12 Vision Gran Turismo состоялась в преддверии финала чемпионата мира по Gran Turismo. В самой игре одноместный автомобиль появится только следующей весной.
В движение машину приводит силовая установка от Sian — 6,5 литровый V12, работающая по принципу "мягкий гибрид" и выдающая до 819 л.с. Sian с таким двигателем разгоняется до "сотни" меньше, чем за 2,8 сек. Максимальная скорость превышает 350 км/ч.
Гиперкар получил огромное двойное антикрыло, Y-образные линии головной оптики и остеклением а-ля шоу-купе Marzal 1967 года выпуска.
В салоне установлен футуристичный руль с экраном посередине и проекционный дисплей, отображающий ездовые характеристики на лобовом стекле.
Ранее Lamborghini анонсировала премьеру еще одного — реального — гиперкара с V12 под капотом, который покажут в следующем году.
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Теги:
Автоновости , Видео , Lamborghini
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