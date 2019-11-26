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Volkswagen представил кроссовер, который в два раза дешевле Tiguan 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
VW представил кроссовер в два раза дешевле Tiguan
Фото: © autohome.com.cn
Концерн Volkswagen подготовил среднеразмерный вседорожник для китайского рынка. Новинка будет продаваться под бюджетным брендом Jetta и станет третьей моделью в линейке марки после более компактного кроссовера VS5 и седана VA3. Стартовая цена VS7 — 92,8 тысячи юаней; цены на Volkswagen Tiguan в Поднебесной начинаются от 220 тысяч юаней.
Технически Jetta VS7 ближе к вседорожнику Skoda Karoq: у моделей общая платформа, похожее шасси и общая линейка силовых агрегатов. Однако VS7 отличается удлинённой на 100 миллиметров колёсной базой и увеличенным задним свесом, так что от бампера до бампера у кроссовера для китайского рынка 4624 миллиметра — всего на 62 миллиметра меньше, чем у европейского «Тигуана».
Мотор у Jetta VS7 безальтернативный: 150-сильная «турбочетвёрка» объёмом 1,4 литра сочетается с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом» Aisin с тем же числом передач. Привод — только на передние колёса. Однако в отличие от Karoq с тем же типом привода, сзади у VS7 многорычажная подвеска, а не торсионная балка.
Несмотря на увеличенные габариты, трёхрядный салон Jetta VS7 не положен: кроссовер рассчитан на пять пассажиров, и на заднем диване седоков ждёт большой запас для ног. Зато вопреки бюджетной идеологии бренда, для VS7 заявлен солидный список опций: есть панорамная крыша, полностью светодиодная оптика, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, электроприводы передних кресел и немаленький дисплей медиасистемы.
В Поднебесной продажи Jetta VS7 уже стартовали, а первые клиентские машины появятся в январе 2020 года. Спрос на модели Jetta уже превысил ожидания Volkswagen: за сентябрь кроссовер VS5 и седан VA3 нашли более 11 тысяч покупателей, на 30 процентов больше, чем было запланировано.
Пока Volkswagen не заявлял о планах по расширению модельного ряда Jetta и не намерен продавать автомобили суббренда за пределами китайского рынка.
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Теги:
Автоновости , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan , Skoda Karoq , VolksWagen
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