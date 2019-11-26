Стало известно, когда изменится скоростной режим на трассе Москва — Петербург

Скоростной лимит на всех участках платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург планируют поднять до 130 км/ч следующей весной.

Об этом сообщает во вторник агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Автодора".

После открытия восьмого участка трассы среднее время в пути до Москвы до Санкт-Петербурга составит 5,5 часов. На М11 расположено 16 пунктов оплаты, шесть сервисных зон и 15 контейнерных заправок, добавили в компании.

На сегодняшний день максимальная разрешенная скорость движения по трассе — 110 км/ч. Исключение составляет объезд Вышнего Волочка, где уже сейчас разрешается разгоняться до 130 км/ч.

М11 полностью откроют для движения 27 ноября. Все участки автодороги уже достроены. Дорога в основном идет параллельно трассе М-10 "Россия" и пересекает ее на 58, 149, 208, 258, 334 и 543 км. Трасса проходит по территории шести субъектов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая длина магистрали составляет 669 км.

Ранее была озвучена стоимость проезда по М11 для легковушек: в будни стоимость составляет 1,3 тыс. руб. с транспондером и 1,8 тыс. руб. без него. В выходные придется выложить 1,5 тыс. и 2 тыс. руб. с устройством и без него соответственно.