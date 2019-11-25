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Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение 

Motor.ru + ещё 2 2 часа назад
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Фото: Motor
Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер нового поколения компактного кроссовера GLA и раскрыла некоторые подробности. До официальной премьеры модели осталось чуть больше двух недель.
Пока о новом поколении самого маленького кроссовера в линейке известно мало — он должен подрасти в высоту сразу на 10 сантиметров, чтобы инженеры смогли увеличить высоту потолка в салоне и дорожный просвет. В длину GLA напротив немного уменьшится — на 15 миллиметров — однако за счет увеличенной колесной базы у задних пассажиров появится больше пространства для ног.
Пока никакой информации касательно моторной гаммы марка не раскрывает. Известно, что построят новое поколение на платформе MFA, которая лежит в основе компактной модели A-класса и CLA, а также кроссовера GLB и компактвэна B-класса.
Официальная премьера модели состоится 11 декабря, причем марка впервые решила провести только онлайн-трансляцию без физической презентации автомобиля вживую. Вероятно, ближе к этой дате марка раскроет новые подробности о новинке.
Текущее поколение модели доступно на отечественном рынке в трех комплектациях. Базовая версия GLA 200 комплектуется 1,6-литровым мотором отдачей 150 лошадиных сил и передним приводом. Модификации GLA 250 и AMG GLA 45 оснащаются системой полного привода и двухлитровым мотором, в первом случае его мощность достигает 211 сил, а во втором — 381. Цена начинается от 2 310 000 рублей за стартовую версию и доходит до 3 620 000 рублей за вариант с приставкой AMG.
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Теги:
Автоновости , Mercedes-Benz
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