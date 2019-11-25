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N-TV: в 2020 году Россия поставит на поток самые дешёвые в мире электромобили 

RT на русском 4 часа назад
РФ пустит в серию самые дешёвые в мире электромобили
Фото: Instagram / ev_engeneering
В начале 2020 года Россия планирует выйти на рынок электромобилей и впервые начать их серийное производство. Новая Zetta будет беспрецедентно дешёвой: ожидается, что её стоимость составит около €6400. Более того, модель способна преодолевать огромные расстояния без подзарядки, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.
Электромобили в России пока ещё редкость, но вскоре ситуация должна измениться, сообщает немецкий телеканал N-TV. Уже в начале 2020 года должен быть запущен в серийное производство первый автомобиль с электроприводом. Российская Zetta должна стать не только беспрецедентно дешёвой, но и способной преодолевать огромные расстояния без подзарядки, подчёркивает N-TV.
Таким образом, в 2020 году Россия хочет выйти на рынок электромобилей. Производство модели Zetta начнётся уже в первом квартале года — об этом заявил министр промышленности Денис Мантуров. Более точного времени запуска производства он не назвал.
Как сообщается в материале, это будет первый российский электромобиль, поставленный на серийное производство. Машина будет оснащена тремя дверьми, должна развивать скорость до 120 км/ч и преодолевать до 560 км на одной зарядке.
По данным российских СМИ, стоимость модели составит примерно €6400. Это означает, что Zetta будет самым дешёвым электромобилем в мире, отмечает немецкий телеканал. Модель Twizy от компании Renault можно приобрести по цене в €5 тыс., однако она считается не автомобилем, а четырёхколёсным мототранспортным средством.
Как отмечает немецкий телеканал со ссылкой на российские источники, новый электромобиль на 99% состоит из российских запчастей, только батареи импортируются из Китая. Производственная база предприятия располагается в Тольятти.
В соответствии с первоначальными планами, российский электромобиль должен был поступить в продажу уже в декабре. Ожидается, что поначалу в России будут продавать до 15 тыс. таких транспортных средств в год. Через пару лет Zetta также выйдет на экспорт в другие страны.
В России электромобили пока можно увидеть редко, отмечает N-TV. По информации СМИ, их в стране многие тысячи. По оценкам экспертов, доля электромобилей в России останется небольшой и в ближайшие годы — это связано, в том числе, с плохо развитой сетью зарядный станций, отмечает немецкий телеканал.
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Комментарии16 
Теги:
Автоновости , Статьи , Renault , Денис Мантуров
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