В Африке сняли эротический календарь

LIQUI MOLY представили новый эротический календарь на 2020 год.

Традиционный календарь от производителя автомобильных масел в этом году стал ещё жарче.

Основной темой работы стало африканское сафари. Съёмки проходили летом в ЮАР в Национальном парке Крюгера.

Итогом недельной фотосессии стал эротический календарь, который на этот раз вышел более сдержанным, но не менее горячим.

Новый календарь будет состоять не из 12, а из 24 страниц. Правда, как отмечают создатели, календарь придется переворачивать в два раза чаще.