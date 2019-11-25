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В Африке сняли эротический календарь 

Рамблер 3 часа назад
LIQUI MOLY представили новый эротический календарь на 2020 год.
Традиционный календарь от производителя автомобильных масел в этом году стал ещё жарче.
Основной темой работы стало африканское сафари. Съёмки проходили летом в ЮАР в Национальном парке Крюгера.
Итогом недельной фотосессии стал эротический календарь, который на этот раз вышел более сдержанным, но не менее горячим.
Новый календарь будет состоять не из 12, а из 24 страниц. Правда, как отмечают создатели, календарь придется переворачивать в два раза чаще.
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Редактор:  Александр Котлеткин
Теги:
Автоновости , Фото
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