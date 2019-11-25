Раскрыт дизайн обновленной Lada 4x4

«АвтоВАЗ» готовится к запуску полноценной сборки Lada 4x4 FL (от «facelift»). Согласно планам, производство стартует до конца ноября, а пока Сеть наводнили снимки обновленной модели. Свежую порцию фотографий опубликовала «Российская газета».

Как и предполагалось, в дизайне экстерьера изменений будет немного: рестайлинговую 4x4 можно узнать по новому переднему бамперу со встроенными в него противотуманными фарами. В салоне была проведена более глубокая модернизация: появилась новая приборная панель, центральную консоль доработали и заменили рулевое колесо.

Кроме того, в ходе обновления модель получила салонный фильтр, задний диван с тремя подголовниками, новую «печку», подлокотники и иную обивку дверей, адаптированную под установку динамиков.

Внедорожник, как и прежде, можно будет купить с бензиновым мотором объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента.

На сегодняшний день цены на дореформенную модель варьируются от 523,9 тысячи рублей за трехдверный 4х4 до 625,9 тысячи рублей за Lada 4x4 в исполнении Urban. Последний в ходе рестайлинга обзаведется боковой подушкой безопасности, встроенной в водительское кресло, в то время как остальным версиям такая опция не положена.

Источник: Российская газета