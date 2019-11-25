Искусственный интеллект отучит водителей от смартфонов

Отечественные разработчики рассказали о том, что они работают над созданием новой уникальной программы на основе искусственного интеллекта. Она позволит следить за тем, чтобы водитель не отвлекался от дороги на гаджеты. Ведь по статистике одной из самых распространенных причин аварий на дорогах является использование телефона за рулём.

Отметим, что в настоящий момент в Российской Федерации действует закон, согласно которому всех водителей могут оштрафовать на полторы тысячи рублей, если они будут замечены за использованием смартфона за рулём. Однако выписать штраф пока что может только инспектор. Соответственно, лишь маленькая часть реальных нарушителей получают наказание. Хотя власти неоднократно хотели запустить проект, позволяющий с помощью камер фиксировать такие нарушения.

Новая программа с искусственным интеллектом также будет определять уровень усталости автомобилиста. Сейчас за неподобающее состояние водителя не предусмотрено никаких наказаний, так как, по сути, он ничего не нарушает, чувствуя усталость. Однако, статистика показывает, что аварии, которые были совершены по вине уставших водителей, чаще всего считаются тяжкими и предполагают раненных или погибших.

Пока что не сообщается, на каких автомобилях будет проходить тестирование новой программы. Также в тайне держат и срок выхода ПО в массовое использование.