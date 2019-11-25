Лучший автомобиль Европы: объявлены претенденты

Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы

Жюри ежегодного конкурса «Европейский автомобиль года 2020» (Car of the Year 2020) определило модели, которые претендуют на первое место. Финалисты станут известны в начале следующего года, в победителей объявят в рамках Женевского автосалона, который пройдет в марте.

В состав жюри входят 60 автомобильных экспертов из 23 европейских стран. Им предстоит изучить 35 новинок и выбрать из них лучшую. В список претендентов вошли сразу четыре модели BMW (1-Series, Z4, X6 и X7), четыре Toyota (Camry, Corolla, RAV4 и GS Supra), четыре « Мерседеса » (CLA, GLB, EQC и GLS), три Renault (Captur, Clio и Zoe), по два автомобиля Porsche (Taycan, 911), Mazda (Mazda3, CX-30), Skoda (Kamiq, Scala) и Volkswagen (Golf , T-Cross).

Годом ранее главный приз конкурса достался электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace, который лишь ненамного опередил по количеству набранных баллов спорткар Alpine A110. Последний в результате назвали «со-победителем». Помимо этих двух моделей в финал также удалось пробиться Kia Ceed, Ford Focus Citroen C5 Aircross, Peugeot 508 и Mercedes-Benz A-Class.

Источник: Car of the Year