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Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы 

Motor.ru 2 часа назад
Лучший автомобиль Европы: объявлены претенденты
Фото: © caroftheyear.org
Жюри ежегодного конкурса «Европейский автомобиль года 2020» (Car of the Year 2020) определило модели, которые претендуют на первое место. Финалисты станут известны в начале следующего года, в победителей объявят в рамках Женевского автосалона, который пройдет в марте.
В состав жюри входят 60 автомобильных экспертов из 23 европейских стран. Им предстоит изучить 35 новинок и выбрать из них лучшую. В список претендентов вошли сразу четыре модели BMW (1-Series, Z4, X6 и X7), четыре Toyota (Camry, Corolla, RAV4 и GS Supra), четыре «Мерседеса» (CLA, GLB, EQC и GLS), три Renault (Captur, Clio и Zoe), по два автомобиля Porsche (Taycan, 911), Mazda (Mazda3, CX-30), Skoda (Kamiq, Scala) и Volkswagen (Golf, T-Cross).
Остальные марки представлены одной моделью. Например, у Audi в список попал только e-tron, у DS — 3 Crossback, а Ferrari представлена F8 Tributo. Кроме того, в борьбу за звание лучшей машины включили Ford Puma, Kia e-Soul, Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Range Rover Evoque, SsangYong Korando, Subaru Forester и Tesla Model 3.
Годом ранее главный приз конкурса достался электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace, который лишь ненамного опередил по количеству набранных баллов спорткар Alpine A110. Последний в результате назвали «со-победителем». Помимо этих двух моделей в финал также удалось пробиться Kia Ceed, Ford Focus, Citroen C5 Aircross, Peugeot 508 и Mercedes-Benz A-Class.
Источник: Car of the Year
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Теги:
Автоновости , Nissan , Volkswagen Golf , Jaguar , Subaru , Audi , Ford Puma , Opel Corsa , Peugeot 208 , Peugeot 508 , BMW , Citroen , Kia , Ford Focus , Citroen C5 AirCross , Peugeot , Ferrari , Tesla , SsangYong Korando , Toyota , Mazda , Nissan Juke , Subaru Forester , Volkswagen , Renault , Skoda , Rover , Opel , SsangYong , Citroen C5 , Toyota Camry , Tesla Model 3 , Porsche , Land Rover , Mercedes-Benz , Ford
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