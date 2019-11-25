Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Петербурге представили приложение для оплаты парковок
В Петербурге представили приложение для оплаты парковок
Автоновости
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Автоновости
В Африке сняли эротический календарь
В Африке сняли эротический календарь
Автоновости
Раскрыт дизайн обновленной Lada 4x4
Раскрыт дизайн обновленной Lada 4x4
Автоновости

Соловьев указал на сходство машин Tesla и ФСБ России 

Рамблер 2 часа назад
Соловьев указал на сходство машин Tesla и ФСБ России
Фото: tesla.com
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в своем Twitter фото новой машины от Tesla Илона Маска и автомобиля «Фалькатус» Центра специального назначения ФСБ России, отметив их сходство.
«Tesla Cyber Truck 2019 vs Фалькатус ЦСН ФСБ 2016. Совпадение?» — поинтересовался у подписчиков Владимир Соловьев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи пользователи соцсети заявили, что автомобили похожи, поспорив о том, кому изначально принадлежала идея такого дизайна.
«Машина на нижнем фото движется за счет силы перегретого пара. Пар получают от сжигания коксующегося угля. А так, разницы никакой», — уверен Pan (da) Valdemar.
«Неуместное сравнение машины для ФСБ и машины для простых смертных (относительно простых)», — высказался JackVillian.
Однако часть пользователей заявила, что не видят сходства в дизайне автомобилей.
«Совпадение чего? Количества колес? Количества ментов на квадратный метр салона? Количества молекул лакокрасочного покрытия?» — поинтересовался Anton Kuzmenko.
«Рамблер» писал, что во время презентации автомобиля произошёл неприятный инцидент. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что он устойчива к любым внешним воздействиям, однако во время испытаний стекло машины треснуло.
Видео дня. «Красивые» номера будут продавать легально
Комментарии2 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Автоновости , Tesla , Владимир Соловьев , Илон Маск , ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге представили приложение для оплаты парковок
В Петербурге представили приложение для оплаты парковок
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
В Африке сняли эротический календарь
В Африке сняли эротический календарь 18
Раскрыт дизайн обновленной Lada 4x4
Раскрыт дизайн обновленной Lada 4x4 1
Автомобили в России резко подорожают
Автомобили в России резко подорожают 248
Видео
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
00:29
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Автоновости
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Дорога поглотила легковушку на глазах
00:28
Дорога поглотила легковушку на глазах
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
00:57
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение