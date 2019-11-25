Соловьев указал на сходство машин Tesla и ФСБ России

«Tesla Cyber Truck 2019 vs Фалькатус ЦСН ФСБ 2016. Совпадение?» — поинтересовался у подписчиков Владимир Соловьев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Tesla Cyber Truck 2019 vs Фалькатус ЦСН ФСБ 2016. Совпадение? pic.twitter.com/UnB4uB87JH— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 24, 2019

В комментариях к записи пользователи соцсети заявили, что автомобили похожи, поспорив о том, кому изначально принадлежала идея такого дизайна.

«Машина на нижнем фото движется за счет силы перегретого пара. Пар получают от сжигания коксующегося угля. А так, разницы никакой», — уверен Pan (da) Valdemar.

«Неуместное сравнение машины для ФСБ и машины для простых смертных (относительно простых)», — высказался JackVillian.

Однако часть пользователей заявила, что не видят сходства в дизайне автомобилей.

«Совпадение чего? Количества колес? Количества ментов на квадратный метр салона? Количества молекул лакокрасочного покрытия?» — поинтересовался Anton Kuzmenko.

«Рамблер» писал, что во время презентации автомобиля произошёл неприятный инцидент. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что он устойчива к любым внешним воздействиям, однако во время испытаний стекло машины треснуло.