Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Народные умельцы сделали полный привод для "Жигулей"
Народные умельцы сделали полный привод для "Жигулей"
Автоновости
В Петербурге представили приложение для оплаты парковок
В Петербурге представили приложение для оплаты парковок
Автоновости
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Автоновости
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Автоновости

Объявлены финалисты конкурса «Автомобиль года в Европе» 

Авторамблер + ещё 1 5 часов назад
Объявлены финалисты конкурса «Автомобиль года в Европе»
Фото: Авторамблер
Жюри ежегодной премии определилось с семью претендентами на звание лучшего автомобиля 2020 года в Европе.
В шорт-листе числятся:
Хэтчбек BMW 1-Series
Кроссовер Ford Puma
Хэтчбек Peugeot 208
Спорткар Porsche Taycan
Хэтчбек Renault Clio
Лифтбек Tesla Model 3 Хэтчбек Toyota Corolla
В 2019 году впервые в список финалистов вошли более двух "зеленых" автомобилей — Model 3 и Taycan. Кроме этого, электроверсия есть у Peugeot 208.
В полный список номинантов вошли 35 автомобилей из разных сегментов. В жюри вошло 60 журналистов из разных стран, каждый из которых распределил 25 баллов между автомобилями. Победителя объявят 20 марта следующего года — в преддверии автосалона в Женеве.
В прошлом году звание досталось электрическому кроссоверу Jaguar I-Pace, который изначально набрал равное количество очков с французским спорткупе Alpine 110 и был назван лучшим только после второго тура — такого не было за всю историю конкурса.
Видео дня. «Красивые» номера будут продавать легально
Авторамблер: последние новости
Эксперты предрекли резкое подорожание автомобилей в России Эксперты предрекли резкое подорожание автомобилей в России Народные умельцы сделали полный привод для "Жигулей" Народные умельцы сделали полный привод для "Жигулей" Появились новые фото обновленной "Нивы" Появились новые фото обновленной "Нивы"
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Jaguar , Ford Puma , Peugeot 208 , BMW , Peugeot , Tesla , Toyota , Renault , Renault Clio , Toyota Corolla , Tesla Model 3 , Porsche , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
В Петербурге представили приложение для оплаты парковок
В Петербурге представили приложение для оплаты парковок 1
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
В Африке сняли эротический календарь
В Африке сняли эротический календарь 18
Видео
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
02:42
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
Автоновости
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
00:29
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Автоновости
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Дорога поглотила легковушку на глазах
00:28
Дорога поглотила легковушку на глазах
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение