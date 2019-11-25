Объявлены финалисты конкурса «Автомобиль года в Европе»

Жюри ежегодной премии определилось с семью претендентами на звание лучшего автомобиля 2020 года в Европе.

В шорт-листе числятся:

Лифтбек Tesla Model 3 Хэтчбек Toyota Corolla

В 2019 году впервые в список финалистов вошли более двух "зеленых" автомобилей — Model 3 и Taycan. Кроме этого, электроверсия есть у Peugeot 208.

В полный список номинантов вошли 35 автомобилей из разных сегментов. В жюри вошло 60 журналистов из разных стран, каждый из которых распределил 25 баллов между автомобилями. Победителя объявят 20 марта следующего года — в преддверии автосалона в Женеве.