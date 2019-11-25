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В Петербурге представили новое приложение для оплаты парковок 

RT на русском 1 час назад
В Петербурге представили приложение для оплаты парковок
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге презентовали новое приложение для мобильных устройств «Паркоматика», которое позволит упросить поиск парковочного места в городе, а также его оплату, сообщает kp.ru.
«Паркоматика» работает на базе современных технологий IoT и BigData. Всё, что остается сделать автомобилисту, это припарковаться на свободном парковочном месте и заниматься своими делами», — отметил технический директор компании «Интеллектуальные социальные системы» Кирилл Шатров.
Приложение может самостоятельно определить, что машина находится в зоне платной парковки, номер парковочной зоны, запустить парковочное время и завершить его после отъезда автомобиля. Этот сервис уже несколько лет работает в Москве. В Петербурге приложение пока функционирует в тестовом режиме.
Все известные ранее способы оплаты парковки в платных зонах будут по-прежнему доступны.
В июне сайт «Москва 24» сообщал, что столичные водители после обновления приложения для смартфонов «Парковки Москвы» получат возможность исправить ошибки, которые были допущены ими при оплате парковочной сессии.
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Теги:
Автоновости , Комсомольская правда
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