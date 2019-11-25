Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»

Зима в России уже началась, поэтому уникальная система от парней из YouTube-канала "Гараж 54" особенно пришлась ко двору.

В холодное время года многие владельцы моноприводных автомобилей не отказались бы от многодисковой фрикционной муфты, отбирающей тягу на одну из осей, или межосевого дифференциала. Да и на примитивный, но эффективный парт-тайм наверняка согласились бы! Увы, подобная переделка окажется очень дорогой, либо невозможной в принципе.

Но в "Гараже 54" нашли способ, как повысить проходимость фактически любой машины с одной ведущей осью на примере банальных "Жигулей". Для этого нужен лишь второй комплект колесных дисков и два металлических троса. Народный полный привод работает, но есть некоторые нюансы, изложенные в видео. Обязательно учитывайте их, если потянет на подвиги.

Видео: Гараж 54