Повышение утильсбора не повлияет на цену авто в РФ

Повышение утильсбора не повлияет на цену российских автомобилей

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заверил, что роста стоимости продукции российского автопрома после индексации утилизационного сбора не ожидается, так как в отношении отрасли действуют меры господдержки.

Кроме того, министр отметил, что незначительно подорожают и иномарки, потому что доля утильсбора в их цене составляет 2–5%. Не затронет индексация, которая пройдёт 1 января 2020 года, и машины, ввозимые частными лицами для личного пользования, а также подержанные авто, оставшись на уровне 3,4 и 5,2 тысяч рублей соответственно, передаёт ТАСС.

"Индексация утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации", — резюмировал Мантуров.