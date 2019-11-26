Повышение утильсбора не повлияет на цену авто в РФ

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заверил, что роста стоимости продукции российского автопрома после индексации утилизационного сбора не ожидается, так как в отношении отрасли действуют меры господдержки.
Кроме того, министр отметил, что незначительно подорожают и иномарки, потому что доля утильсбора в их цене составляет 2–5%. Не затронет индексация, которая пройдёт 1 января 2020 года, и машины, ввозимые частными лицами для личного пользования, а также подержанные авто, оставшись на уровне 3,4 и 5,2 тысяч рублей соответственно, передаёт ТАСС.
"Индексация утилизационного сбора осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации", — резюмировал Мантуров.
Как писал News.ru ранее, глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил повышение утилизационного сбора на автомобили. С 1 января 2020 года в России будет проиндексирована ставка утилизационного сбора на колёсные транспортные средства и прицепы. Как следует из официального постановления кабмина, в России необходимо создать условия для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов. Опрошенные эксперты считают, что рост ставки приведёт к удорожанию не только импортной автопродукции, но и российской. Подорожать могут и мотоциклы со снегоходами, предупреждают аналитики.