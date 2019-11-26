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СМИ: каждый четвертый литр зимнего дизеля в России оказался подделкой 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Каждый четвертый литр зимнего дизеля в РФ подделка
Фото: pixabay.com
После проверок оказалось, что на 81 заправке продавали на соответствующее утвержденным стандартам горючее.
В Росстандарте заявили, что примерно шестая часть дизельного топлива в России является поддельной. При этом, фальсифицированного бензина оказалось всего 3,5%, пишет газета «Известия».
Самая большая доля суррогата — в зимнем топливе, где каждый четвертый литр — подделка, добавили эксперты. В ведомстве отметили, что за последние годы ситуация с поддельным дизелем в России улучшилась, так как в 2015 доля суррогата была более 30%.
В настоящее время в целом доля некачественного топлива по стране составляет 8,8%. Всего в стране реализуется 65 млн тонн бензина и дизеля. Объем суррогата на АЗС составил 6 млн тонн в год. Базы нефтепродуктообеспечения и мини-НПЗ являются основными поставщиками такого горючего.
По данным Росстандарта, из 920 проверенных заправок на 81-й продавали не соответствующее утвержденным стандартам топливо. Причем, в некоторых регионах страны доля фальсифицированного горючего оказалась выше. Более 20%, как уточнили в ведомстве, зафиксировали в Хабаровском крае, а также в ряде регионов в Сибири и во Владимирской области.
Как рассказал руководитель Федерации автомобилистов РФ, член Общественного совета при Росстандарте Сергей Канаев, вместо дизеля на АЗС продают печное или судовое маловязкое топливо. Поскольку у суррогата высокое содержание серы, забивается топливный насос высокого давления, и машина встает. Кроме того, когда сера сгорает и попадает в воду, то получается опасная серная кислота, пояснил эксперт.
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Теги:
Автоновости , Сергей Канаев , газета "Известия"
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