Чаще всего пробег скручивают у американских автомобилей

Чаще всего показания одометра корректируют у американских автомобилей. Chrysler Dodge с неродным пробегом встречаются у 53% и 49% машин соответственно. Соответствующую статистику приводят аналитики сайта «Авто.ру».

В пятерку марок машин со скрученным пробегом вошли также ГАЗ (45%), Lada (44%) и Honda (39%). По словам специалистов, основная причина кроется в простоте конструкции этих авто, что дает больше возможностей для мошенничества.

Citroen, Hyundai, Nissan Opel, Peugeot, Renault, Toyota и Транспортные средства массовых брендов чуть меньше затрагивает эта проблема. Но при выборе машины все равно нужно быть очень внимательным, почти у каждого третьего авто Chevrolet Volkswagen заявленный пробег будет меньше реального.

Легче всего найти автомобиль с честным пробегом среди Datsun (всего 14% случаев корректировки) и Mini (22%), Lifan Geely (по 24%) и Jaguar (25%).

Машины до двух лет редко меняют — всего 1%. Но корректируют пробег сильно — обычно на 26 тыс. км. Десятилетки с ложными данными встречаются у 20% автомобилей. Здесь, как правило, показания одометра прибавляют на 60 тыс. км.

В частных автосалонах в два раза чаще скручивают пробег, чем официальные дилеры. Еще чаще показания одометра меняют частные продавцы, а перекупщики почти половину товара «корректируют».

Ранее «МИР 24» писал, что назван самый популярный в России автомобиль с пробегом в октябре.