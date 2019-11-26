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Чаще всего пробег скручивают у американских автомобилей 

Мир24 2 часа назад
Чаще всего пробег скручивают у американских автомобилей
Фото: Mir24.tv / Игорь Медведев
Чаще всего показания одометра корректируют у американских автомобилей. Chrysler и Dodge с неродным пробегом встречаются у 53% и 49% машин соответственно. Соответствующую статистику приводят аналитики сайта «Авто.ру».
В пятерку марок машин со скрученным пробегом вошли также ГАЗ (45%), Lada (44%) и Honda (39%). По словам специалистов, основная причина кроется в простоте конструкции этих авто, что дает больше возможностей для мошенничества.
Транспортные средства массовых брендов чуть меньше затрагивает эта проблема. Но при выборе машины все равно нужно быть очень внимательным, почти у каждого третьего авто Chevrolet, Citroen, Hyundai, Nissan Opel, Peugeot, Renault, Toyota и Volkswagen заявленный пробег будет меньше реального.
Получше дела обстоят у Skoda (28% автомобилей со смотанным пробегом) и Kia (27%). Хуже — у Ford (35%), Mazda (36%), Fiat и Mitsubishi (по 37%).
Легче всего найти автомобиль с честным пробегом среди Datsun (всего 14% случаев корректировки) и Mini (22%), Lifan, Geely (по 24%) и Jaguar (25%).
Машины до двух лет редко меняют — всего 1%. Но корректируют пробег сильно — обычно на 26 тыс. км. Десятилетки с ложными данными встречаются у 20% автомобилей. Здесь, как правило, показания одометра прибавляют на 60 тыс. км.
В частных автосалонах в два раза чаще скручивают пробег, чем официальные дилеры. Еще чаще показания одометра меняют частные продавцы, а перекупщики почти половину товара «корректируют».
Ранее «МИР 24» писал, что назван самый популярный в России автомобиль с пробегом в октябре.
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Теги:
Автоновости , Hyundai , Geely , Nissan , Jaguar , Datsun , Chevrolet , Lifan , Citroen , Kia , Peugeot , Fiat , Lada , Toyota , Mazda , Volkswagen , Renault , Skoda , Dodge , Honda , Opel , Chrysler , Mitsubishi , Ford
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