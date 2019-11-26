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За въездом в центр России хорошенько «присмотрят» 

Car.ru 5 часов назад
За въездом в центр России хорошенько «присмотрят»
Фото: Car.ru
Столичные власти скоро возьмутся за разработку системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа. На этот проект власти выделят более 200 млн рублей.
Эта система уже действует на территории Москвы, при поддержке властей планируется распространить ее еще на несколько регионов. При помощи этой системе правительство в онлайн-режиме сможет следить за передвижениями более 16 млн зарегистрированных авто на указанной территории, сообщает издательство «Коммерсант».
Внедрением и разработкой единой системы розыска транспортных средств займется московская фирма «Стандартпроект», победившая в тендере ЦОДД. Систему внедрят на протяжении полугода.
Все это связывается при помощи видеокамер, которых только в столице более двух тысяч, а в Московской области более тысячи. Ежедневно камеры фиксируют проезд около 100 млн автомобилей. В большинстве случаев преступники используют машины, поэтому система доступа к информации о проездах помогла увеличить раскрываемость преступлений.
При запуске новой системы все региональные управления ГИБДД перейдут на единое программное обеспечение для вынесения штрафов с помощью камер.
Тем не менее первый зампред комитета Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что запуск этой системы затрагивает интересы около 20 регионов и это явно выходит за рамки полномочий столичного правительства, тем более, что речь заходит о хранении информации о проездах миллионов авто.
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Теги:
Автоновости , Вячеслав Лысаков , Госдума , ГИБДД , Правительство Москвы
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