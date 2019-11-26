Большую часть незамерзаек в Москве признали опасной

Больше половины проб стеклоомывающих жидкостей, взятых на проверку экспертами Роспотребнадзора , не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, говорится на сайте ведомства. Подпольные бизнесмены продолжают использовать в производстве незамерзайки запрещённый метанол.

«За 2017–2018 годы и истекший период 2019 года проведено более 1530 проверок, в том числе в отношении 1491 объекта торговли и 39 производителей (фантомы) стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости», — говорится в сообщении.

Специалисты выявили в 60% из 375 отобранных для исследования пробах несоответствие стандартам законодательства: в образцах содержание запрещённого в производстве незамерзаек метанола превышало допустимую норму от 10 до 850 раз. В результате с продажи было снято более 72 тысяч опасной для водителей технической жидкости. При этом ни одного производителя привлечь к отвественности не удалось, поскольку по местам, указанным на этикетках признаков производства, как правило, замечено не было.

Ранее, как сообщал «Рамблер», медики пояснили, чем опасен метанол в стелкоомывающей жидкости. Исходя из того, что некоторые водители могут употребить техническую жидкость в качестве напитка, для здоровья таких автолюбителей могут наступить тяжелые последствия. Метанол, по словам врачей, действует на нервную систему и особенно опасен для органов зрения.