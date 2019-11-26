Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Упавший с неба" автомобиль раздавил пешехода
"Упавший с неба" автомобиль раздавил пешехода
ДТП
Каждый четвертый литр зимнего дизеля в РФ подделка
Каждый четвертый литр зимнего дизеля в РФ подделка
Автоновости
Немцы назвали самые надежные кроссоверы
Немцы назвали самые надежные кроссоверы
Бортжурнал
Cybertruck лишил Маска миллионов
Cybertruck лишил Маска миллионов
Автоновости

В Москве начнут штрафовать за парковку на «красных квадратах» 

Авторамблер + ещё 1 4 часа назад
В Москве начнут штрафовать за парковку на «красных квадратах»
Фото: Авторамблер
С 5 декабря власти введут новые штрафы с целью отучить москвичей парковаться на площадках для автомобилей экстренных служб.
Инициаторами нового наказания стали сервис «Помощник Москвы», префектура ЦАО и московский главк МЧС, сообщает «Москва 24» во вторник.
Пока его введут в тестовом режиме и только по нескольким адресам в центре столицы: на Таганке (ул. Стройковская, 8, ул. Марксистская, 5, ул. Александра Солженицына, 31, стр. 1), в Тверском районе (ул. 4-я Тверская-Ямская, 12, ул. Чаянова, 16, ул. Бутырский Вал, 48, Вадковский пер., 16) и на Пресне (Вспольный пер., 16, стр. 1).
Оставивших машину на этих точках автомобилистов ждет штраф — правда, пока неизвестно, какой. Отмечается, что его размер может варьироваться от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.
Видео дня. Утвердили повышение утильсбора на автомобили
Авторамблер: последние новости
Эксперты предрекли резкое подорожание автомобилей в России Эксперты предрекли резкое подорожание автомобилей в России Стало известно, когда изменится скоростной режим на трассе Москва – Петербург Стало известно, когда изменится скоростной режим на трассе Москва – Петербург Народные умельцы сделали полный привод для "Жигулей" Народные умельцы сделали полный привод для "Жигулей" 
Теги:
Автоновости , МЧС , Москва24
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упавший с неба» автомобиль раздавил пешехода
«Упавший с неба» автомобиль раздавил пешехода
Каждый четвертый литр зимнего дизеля в РФ подделка
Каждый четвертый литр зимнего дизеля в РФ подделка
Немцы назвали самые надежные кроссоверы
Немцы назвали самые надежные кроссоверы 4
Cybertruck лишил Маска миллионов
Cybertruck лишил Маска миллионов
Когда по трассе Москва — Петербург поедем с ветерком?
Когда по трассе Москва — Петербург поедем с ветерком?
Видео
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
02:42
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
Автоновости
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
00:29
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Автоновости
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Дорога поглотила легковушку на глазах
00:28
Дорога поглотила легковушку на глазах
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение