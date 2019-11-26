В Москве начнут штрафовать за парковку на «красных квадратах»

С 5 декабря власти введут новые штрафы с целью отучить москвичей парковаться на площадках для автомобилей экстренных служб.

Инициаторами нового наказания стали сервис «Помощник Москвы», префектура ЦАО и московский главк МЧС , сообщает «Москва 24» во вторник.

Пока его введут в тестовом режиме и только по нескольким адресам в центре столицы: на Таганке (ул. Стройковская, 8, ул. Марксистская, 5, ул. Александра Солженицына, 31, стр. 1), в Тверском районе (ул. 4-я Тверская-Ямская, 12, ул. Чаянова, 16, ул. Бутырский Вал, 48, Вадковский пер., 16) и на Пресне (Вспольный пер., 16, стр. 1).

Оставивших машину на этих точках автомобилистов ждет штраф — правда, пока неизвестно, какой. Отмечается, что его размер может варьироваться от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.