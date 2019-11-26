Cybertruck лишил Маска миллионов

«Кибертрак» лишил Tesla миллионов, но Маск не унывает

Нашумевшая премьера экстравагантного пикапа Tesla Cybertruck возымела сразу несколько радикально отличающихся друг от друга последствий. Позиции Tesla одновременно и пошатнулись, и укрепились, но Илону Маску пришлось пуститься в долгие объяснения.

Одной из самых курьезных сцен на презентации пикапа Tesla Cybertruck стала демонстрация стойкости "пуленепробиваемых" стекол, которые не выдержали даже легкого удара металлическим шариком. Непосредственно на мероприятии его участники держали хорошую мину при плохой игре, но позже Маск все же выступил с объяснениями в одном их своих аккаунтов в соцсетях.

По его словам, боковые стекла пикапа треснули потому, что ошибка вкралась в регламент демонстрации. Первоначально участники показа лупили кувалдами по бортам пикапа, желая показать их прочность, и вследствие этого основание стекла треснуло. Поэтому оно стало хрупким и разбилось от первого же воздействия. В тыльной же части пикапа бронированное стекло вообще не применялось.

Между тем главный предмет для споров вокруг "Кибертрака" — это его дизайн. Он оказался настолько неоднозначным, что повлиял даже на положение компании Tesla на бирже. По данным Forbes, сразу после дебюта пикапа стоимость акций компании упала на 6%, в результате чего личное состояние Маска уменьшилось всего за сутки примерно на 770 миллионов долларов.

Впрочем, в руководстве Tesla лучатся сдержанным оптимизмом: официально заявлено, что за уик-энд после показа Cybertruck компания собрала более 200 тысяч предварительных заказов на приобретение пикапа. И это не импульсивное решение каждого отдельно взятого покупателя: оформление заявки необходимо было подтвердить суммой в 100 долларов. По данным Tesla, в полноценные покупки перерастает примерно три четверти предварительных заявок. А учитывая, что около 80% заказов — это средняя и топовая модификации, вполне можно подсчитать, сколько именно Tesla заработает на продажах "Кибертрака" после того, как начнутся поставки.

Кроме того, анонсированными тремя вариантами семейство Cybertruck может и не ограничиться. Илон Маск не исключил возможности появления в будущем более компактной модификации пикапа. Правда, это совершенно точно не случится ранее 2022 года: сейчас в Tesla озабочены расширением производства уже имеющихся и постановкой на конвейер перспективных моделей.