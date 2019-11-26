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Datsun отзовет почти 1,7 тыс. автомобилей в России 

ТАСС + ещё 10 22 часа назад
Datsun отзовет почти 1,7 тыс. автомобилей в России
Фото: ТАСС
Российский дилер Datsun (подразделение Nissan) отзывает в России 1 тыс. 677 автомобилей марки Datsun on-DO/mi-DO из-за возможного несоответствия специфики материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов. Об этом говорится в сообщении Росстандарта. Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с 12 августа по 4 сентября 2019 года.
"Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов. В таких условиях существует вероятность поломки клапана при нормальной эксплуатации автомобиля клиентом, что приведет к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза для торможения автомобиля", — говорится в сообщении.
Уточняется, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки и по телефону. На транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена обратного клапана усилителя тормозов.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , Nissan , Datsun , Datsun on-DO
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