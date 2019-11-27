ГИБДД объяснила новые правила ОСАГО

ГИБДД объяснила новые правила проверки полисов ОСАГО

В закон о страховании автогражданской ответственности недавно внесли изменения. Теперь владельцы машин имеют право предъявлять инспекторам ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде, демонстрируя его, например, на экране смартфона, сообщает «Авто.Mail.ru».

По словам заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-майора полиции Владимир Кузина, на гаджете должен быть виден сам полис, его номер и основные данные. Инспектор сверит их с данными Федеральной информационной системы. Если соединение с интернетом плохое, то сотруднику ГИБДД сначала придется связаться с дежурной частью.

Кузин отметил, что если у водителя неисправен смартфон или нет копии полиса ОСАГО, то его вполне могут оштрафовать, даже если документ оформлен. Правда, решение можно будет обжаловать.

«Каждый должен выполнять предусмотренные законом обязанности по страхованию», — добавил генерал— майор.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев предложил предоставлять скидки по ОСАГО для аккуратных водителей. По его словам, страховой приоритет должен становиться все более индивидуальным.