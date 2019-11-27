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ГИБДД объяснила новые правила проверки полисов ОСАГО 

Профиль + ещё 6 9 часов назад
ГИБДД объяснила новые правила ОСАГО
Фото: РИА Новости
В закон о страховании автогражданской ответственности недавно внесли изменения. Теперь владельцы машин имеют право предъявлять инспекторам ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде, демонстрируя его, например, на экране смартфона, сообщает «Авто.Mail.ru».
По словам заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-майора полиции Владимир Кузина, на гаджете должен быть виден сам полис, его номер и основные данные. Инспектор сверит их с данными Федеральной информационной системы. Если соединение с интернетом плохое, то сотруднику ГИБДД сначала придется связаться с дежурной частью.
Кузин отметил, что если у водителя неисправен смартфон или нет копии полиса ОСАГО, то его вполне могут оштрафовать, даже если документ оформлен. Правда, решение можно будет обжаловать.
«Каждый должен выполнять предусмотренные законом обязанности по страхованию», — добавил генерал— майор.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев предложил предоставлять скидки по ОСАГО для аккуратных водителей. По его словам, страховой приоритет должен становиться все более индивидуальным.
«Аккуратные водители должны платить меньше, неаккуратные водители — больше», — заявил парламентарий. «Это нужно, чтобы мы за счет аккуратных водителей не компенсировали недостойную езду многих наших сограждан», — добавил он.
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Теги:
Автоновости , Николай Журавлев , Совет Федерации , ГИБДД
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