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Бортжурнал

Lifan сдвинул сроки возвращения кроссовера X70 в Россию 

Motor.ru + ещё 11 2 часа назад
Lifan не спешит возвращать кроссовер X70 в Россию
Фото: Lifan
В российском представительстве китайской компании Lifan заявили, что продажи модели X70 возобновятся к концу декабря, а не осенью, как планировалось изначально. Автомобили будут возить в страну из Китая, несмотря на то, что будущее марки на домашнем рынке находится под угрозой.
Днем ранее «Российская газета» со ссылкой на собственные источники заявила, что продажи «Лифана» на домашнем рынке стремятся к нулю, сборка машин на двух предприятиях остановлена, а самой компании грозит банкротство и уход с рынка. Представители марки назвали эту информацию «недостоверной», однако подтвердили, что один из заводов бренда в Чунцине действительно остановил производство автомобилей, но не по причине его продажи, а из-за «передачи земельного участка в пользу правительства».
Что касается финансового состояния Lifan, то компания совместно с Bank of Chongqing уже приступила к разработке плана по стабилизации ситуации. В частности, часть недвижимости была реализована, что принесло марке 10 миллиардов юаней, которые будут направлены на «усиление сегмента производства автомобилей».
Планы Lifan относительно российского рынка остаются в силе. Кроссовер X70, продажи которого были временно приостановлены, вернется на рынок, но чуть позже, чем было объявлено ранее. Кроме того, компания намерена получить Одобрение типа транспортного средства на Myway китайской сборки.
За 10 месяцев 2019 года российские дилеры реализовали 3,7 тысячи новых автомобилей Lifan, что на 71 процент меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Lifan , "Российская газета"
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