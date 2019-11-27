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Авто с пробегом подорожали 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Подержанные автомобили растут в цене
Фото: РИА Новости
Аналитики выяснили, что в России автомобили с пробегом дорожают так же, как и новые машины, сообщает «Коммерсант». Спрос на авто б/у растёт. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются машины не старше трёх лет, которые в данный момент на рынке в дефиците.
По данным экспертов сервиса «Авто.ру», в среднем цена на подержанные автомобили в России за третий квартал выросла на 1,4%, до 567 тысяч рублей. Больше всего подорожали машины SUV-сегмента — на 27,5%. Авто B-класса выросли в цене на 11,4%. А кроссоверы напротив — подешевели на 1,3%.
Специалисты отмечают, что все больше россиян выставляют свои авто с пробегом на продажу. Так в третьем квартале текущего года рынок подержанных машин вырос на 1,4% до 1,4 млн транспортных средств. Чаще других автолюбители продают Lada 2114, Ford Focus, Lada 2107, Hyundai Solaris и Kia Rio.
Аналитик Алексей Муханов заявил, что цены на авто с пробегом поползли вверх вслед за повышающейся стоимостью новых машин.
«На рынок б/у поступает значительно меньше свежих автомобилей с пробегом, поэтому мы наблюдаем рост цен», — привёл еще одну причину эксперт.
По его словам, наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуются авто не старше 3-5 лет, которые на сегодняшний момент в дефиците: автовладельцы придерживают машины в хорошем состоянии, собирая деньги на дорожающие новые авто.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики подсчитали, что цены на легковые автомобили за последние пять лет в России взлетели на 76%. В качестве основной причины повышения цен эксперты называют инфляцию, «которая никуда не исчезает». При этом, по словам специалистов, рост стоимости автомобилей компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам. Аналитики заявляют, что в будущем легковые автомобили в России продолжат дорожать, однако влиять на это будут уже другие факторы.
Видео дня. Громили элитные машины по заказу автосервиса
Комментарии1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Hyundai , Kia , Ford Focus , Hyundai Solaris , Lada , Kia Rio , Алексей Муханов
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