Подержанные автомобили растут в цене

Авто с пробегом подорожали

Аналитики выяснили, что в России автомобили с пробегом дорожают так же, как и новые машины, сообщает «Коммерсант». Спрос на авто б/у растёт. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются машины не старше трёх лет, которые в данный момент на рынке в дефиците.

По данным экспертов сервиса «Авто.ру», в среднем цена на подержанные автомобили в России за третий квартал выросла на 1,4%, до 567 тысяч рублей. Больше всего подорожали машины SUV-сегмента — на 27,5%. Авто B-класса выросли в цене на 11,4%. А кроссоверы напротив — подешевели на 1,3%.

Специалисты отмечают, что все больше россиян выставляют свои авто с пробегом на продажу. Так в третьем квартале текущего года рынок подержанных машин вырос на 1,4% до 1,4 млн транспортных средств. Чаще других автолюбители продают Lada 2114, Ford Focus , Lada 2107, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Аналитик Алексей Муханов заявил, что цены на авто с пробегом поползли вверх вслед за повышающейся стоимостью новых машин.

«На рынок б/у поступает значительно меньше свежих автомобилей с пробегом, поэтому мы наблюдаем рост цен», — привёл еще одну причину эксперт.

По его словам, наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуются авто не старше 3-5 лет, которые на сегодняшний момент в дефиците: автовладельцы придерживают машины в хорошем состоянии, собирая деньги на дорожающие новые авто.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики подсчитали, что цены на легковые автомобили за последние пять лет в России взлетели на 76%. В качестве основной причины повышения цен эксперты называют инфляцию, «которая никуда не исчезает». При этом, по словам специалистов, рост стоимости автомобилей компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам. Аналитики заявляют, что в будущем легковые автомобили в России продолжат дорожать, однако влиять на это будут уже другие факторы.