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В Россию привезли обновленный Toyota C-HR с подросшим ценником 

Авторамблер + ещё 3 4 часа назад
Toyota C-HR для России обновили и переоценили
Фото: Авторамблер
Японский бренд объявил о старте продаж в России обновленного купе-кроссовера C-HR. Модель лишилась базовой комплектации Ride и доступна по стартовой цене в 1,82 млн руб.
Для сравнения, дорестайлинговый C-HR в "базе" можно купить за 1,26 млн руб.
Купе-кроссовер отличается от предшественника иной решеткой радиатора с рисунком в виде пчелиных сот, другой оптикой и бамперами. Также новинка получила контрастную крышу и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.
В список стандартного оснащения включен парктроник, светодиодные дневные ходовые огни, круиз-контроль, датчики света и дождя, 4,2-дюймовый экран на "приборке" и 8-дюймовый дисплей мультимедиа.
Как отмечает пресс-служба, C-HR стал первой моделью в российской линейке бренда, получившей мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В качестве опции доступна аудиосистема JBL с девятью динамиками.
Всего россиянам доступны две комплектации — Hot и Cool. За "младшую" Hot, оснащенную 148-сильным двигателем объемом 2 л, вариатором и передним приводом, просят 1,82 млн руб. Топовая Cool с 1,2-литровым турбомотором отдачей 116 л.с., полным приводом и CVT оценена в 2,16 млн руб.
На прошлой неделе Toyota показала самую мощную версию RAV4: Prime с 306-сильной гибридной силовой установкой.
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Теги:
Автоновости , Toyota C-HR , Toyota , Apple
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