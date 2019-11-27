Президент России Владимир Путин прокатился по трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург», тем самым открыв для движения новую платную магистраль, сообщает «Комсомольская правда».
Пресса отмечает, что глава государства протестировал участок дороги на своём лимузине Aurus, а также посетил офис автодороги в Санкт-Петербурге.
Ранее «Рамблер» сообщал, что скоростную трассу М-11, связывающую Москву с Санкт-Петербургом, начали строить в 2010 году. Изначально планировалось сдать объект в эксплуатацию в 2018 году к началу Чемпионата мира по футболу. Протяжённость дороги составляет 669 километров. Стоимость проекта, реализуемого в рамках государственно-частного партнёрства, оценивается почти в 153 млрд рублей.
В марте текущего года руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что за проезд по трассе в одну сторону водителям придётся выложить около двух тысяч рублей. При этом глава госкомпании отмечал, что тариф озвучен при условии проезда в будний день и оплаты наличными. Для обладателей транспондеров предполагается ввести систему скидок. Также сэкономить водителям позволят различные программы лояльности.