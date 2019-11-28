Грузовикам запретят выезд на МКАД 

Грузовым автомобилям могут полностью запретить ездить по МКАДу после открытия Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на помощника президента России Игоря Левитина.
"А вот ЦКАД проехали. Когда ее введут в 2021 году, то, скорее всего, полностью отменят движение грузовиков по МКАД", — заявил Левитин во время вчерашнего открытия трассы М11 Москва — Санкт-Петербург.
По плану властей, основной поток грузовиков будет направлен на новую ЦКАД.
Сейчас водителям большегрузов массой более 12 тонн требуется оформлять пропуск, чтобы проехать по МКАДу с 6 утра до 10 вечера. В ночное время проезд для грузовиков свободный. Срок открытия ЦКАД, которую начали строить еще в 2014 году, сдвигали уже не раз. В июне глава "Автодора" Вячеслав Петушенко заявил, что дорога будет готова в 2021 году. Общая протяженность трассы составит более 520 км.
Ранее была раскрыта предварительная стоимость проезда по ЦКАД, почти все участки которой буду платными.