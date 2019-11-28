Грузовикам запретят выезд на МКАД

Грузовым автомобилям могут полностью запретить ездить по МКАДу после открытия Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на помощника президента России Игоря Левитина.

"А вот ЦКАД проехали. Когда ее введут в 2021 году, то, скорее всего, полностью отменят движение грузовиков по МКАД", — заявил Левитин во время вчерашнего открытия трассы М11 Москва — Санкт-Петербург.

По плану властей, основной поток грузовиков будет направлен на новую ЦКАД.