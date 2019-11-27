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Озвучена стоимость проезда по трассе Москва — Петербург 

Рамблер 2 часа назад
Стоимость проезда от Москвы до Санкт-Петербурга по открытой сегодня платной трассе М-11 составит 1350 рублей, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Тариф распространяется на все легковые автомобили, сообщает ТАСС.
Глава федерального транспортного ведомства также пообещал, что на въезде на новую магистраль и съезде с неё не будет пробок.
В марте текущего года, как ранее сообщал «Рамблер», руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что за проезд по трассе в одну сторону водителям придётся выложить около двух тысяч рублей. При этом глава госкомпании отмечал, что тариф озвучен при условии проезда в будний день и оплаты наличными. Для обладателей транспондеров предполагается ввести систему скидок. Также сэкономить водителям позволят различные программы лояльности.
Скоростную трассу М-11, связывающую Москву с Санкт-Петербургом, начали строить в 2010 году. Изначально планировалось сдать объект в эксплуатацию в 2018 году к началу Чемпионата мира по футболу. Протяжённость дороги составляет 669 километров. Стоимость проекта, реализуемого в рамках государственно-частного партнёрства, оценивается почти в 153 млрд рублей.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Видео , Вячеслав Петушенко , Евгений Дитрих , Автодор , ИТАР-ТАСС
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